Боевики сделали отца пленного невъездным в Луганск из-за показаний в "деле" против сына

Террористы "приговорили" украинца к 13 годам заключения.

Отец Романа Сагайдака - одного из украинских пленных, которого незаконно удерживают боевики "ЛНР", стал невъездным на оккупированную территорию.

Как сообщает "Громадське радіо", об этом рассказала сестра Сагадака Анна Сластникова. По ее словам, отец является свидетелем по так называемому "делу" против сына.

Она сообщила, что во время очередного допроса отец рассказал, что обыски в домах их семьи были несанкционированными, с нарушениями, а его самого некоторое время держали "на подвале" и под давлением "МГБ ЛНР" он был вынужден изменить показания.

"За это в отношении него началась открытая травля. "Судья" назначила прокурорскую проверку. Снова были попытки похитить моего отца. Сейчас он также на подконтрольной Украине территории. И снова туда (на оккупированную территорию Луганщины – ред.) невъездной", - отметила она.

Читайте такжеБоевики заявили о задержании жителя оккупированного Донецка за "шпионаж в пользу СБУ"

По словам женщины, на подконтрольной Украине территории они с отцом обратились в полицию и заявили о его похищении и пытках в 2018 году. Что касается пленного брата, то он жалуется на головную боль и боль в спине.

Как сообщал УНИАН, Роман Сагайдак - один из пленных, который не попал в списки во время последнего обмена в конце 2019 года.

Он был похищен в июне 2017 года в родном Луганске. Боевики обвинили мужчину в "разбое, который нанес непоправимый ущерб республике". Сагайдак получил "приговор" в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.