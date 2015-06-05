Силы АТО контролируют Марьинку (фоторепортаж)

Агентство Reuters опубликовало фоторепортаж из Марьинки, которая находится под контролем украинских военных.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Марьинка полностью зачищена от диверсантов, задержаны 12 человек. Таким образом населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины.

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Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области боевики начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление. В тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Марьинкой - 4), 39 были ранены. В ходе боя под Марьинкой уничтожены 80 боевиков, свыше 100 получили ранения. Также уничтожено 10 единиц бронетехники противника.

По данным ООН, в результате столкновений вокруг Марьинки погибли 28 человек, из них 9 гражданских лиц.