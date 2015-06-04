На Донетчине вблизи Марьинки произошло боевое столкновение – пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

Как отмечается, на Артемовском направлении с 152 мм артиллерии и минометов захватчики били по Луганскомe, Лозовому и Розсадкам.

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"А в районе Марьинки снова произошло боевое столкновение с группой бандитов. После этого преступники начали обстрелы Опытного, используя зенитные установки, минометы и артиллерию калибров более 100 миллиметров. Кроме того танк и минометы захватчиков били по Авдеевке", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-центра, в районе Широкиного по украинским позициям работали вражеские гранатометы, а также танк.

"На Луганском направлении до обеда было тихо. Затем из гранатометов, минометов и зенитных установок российско-террористические наемники вели огонь по Сокольникам, Донецкому и Крымскому", - добавляют в пресс-центре АТО.

Напомним, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка.

Боевики осуществили около 142 обстрелов с применением тяжелого вооружения.