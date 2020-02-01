На Донбассе боевики осуществили 14 обстрелов, один украинский военный погиб - штаб ООС

Вооруженные формирования РФ вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что боевики вели обстрелы позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник осуществил шесть обстрелов: вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник осуществил 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета; в районе Марьинки - из автоматических станковых гранатометов; неподалёку от Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды рядом с Песками - из миномета калибра 82 мм – выпустили 8 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Невельского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич»: неподалёку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов и из крупнокалиберного пулемета; дважды в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов - 38 мин; трижды рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела и крупнокалиберного пулемета; в районе Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

«На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения», - говорится в сообщении.

По данным штаба, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получил ранение.