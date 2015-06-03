За минувшие сутки в зоне АТО трое военнослужащих получили ранения - Лысенко

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ Луганской области под минометный огонь попал автомобиль, погибли мирные жители

"За минувшие сутки в результате боевых действий и вооруженных провокаций, к счастью, погибших среди наших военных нет и только трое военных получили ранения", - подчеркнул Лысенко.