Нардеп: транспортная блокада оккупированных районов Донбасса представляет собой жесткий путь решения проблемы

Об этом депутат сообщил, комментируя заявления лидера своей фракции Юрия Луценко о намерении заблокировать территории, оккупированные террористическими "ДНР" и "ЛНР", передает Апостроф.

"Нельзя сказать, что на востоке страны произошла значительная деэскалация конфликта. Там стреляют, там гибнут наши военные, обстановка остается напряженной. В такой ситуации необходимо идти по жесткому пути. Глядя на Донецкую и Луганскую область, мы понимаем, что опыт Луганской области является более эффективными для урегулирования ситуации", — считает он.

Читайте такжеЛуценко: оккупированную часть Донбасса ожидает продовольственная блокада, украинским гражданам стоит покинуть эти территорииВместе с тем, донецкий активист, волонтер инициативной группы "Ответственные граждане Донбасса" Энрике Менендес выступил против такого решения властей, считая что подобные инициативы находятся на уровне детских обид.

"Введение полной блокады в мировой истории применялось неоднократно. Однако это никогда не приводило к тому, чтобы жители оккупированных территорий стали лучше относиться к центральным властям. Люди всегда винили внешнюю сторону. На Донбассе произойдет то же самое. Изоляция только уменьшит надежду на возвращение региона в состав Украины", - предупредил он.

Ранее УНИАН сообщал, что лидер фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко считает необходимым остановить любое транспортное сообщение с оккупированными территориями в Донецкой области.