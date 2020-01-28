Боевики настаивают на одновременном открытии пунктов пропуска в Счастье и Золотом - Фриш
Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш заявляет, что контролируемые Россией боевики продолжают настаивать на одновременном открытии пунктов пропуска въезда-выезда в Счастье и Золотом в Луганской области.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фриш сказал на международной конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году".
Координатор ОБСЕ сказал, что когда в Минске идет речь об открытии новых пунктов пропуска, стороны имеют несходные позиции.
В частности, по его словам, для Украины является неприемлемым открытие пункта пропуска в Счастье.
"С другой стороны, ОРЛО, конечно, поддерживает это, и также позиция четко повторяется: открытие Золотого без одновременного открытия в Счастье никоим образом не может состояться", - сказал Фриш.
"Итак, мы имеем две абсолютно противоречивые позиции", - добавил координатор ОБСЕ Тони Фриш.
По его убеждению, стороны должны демонстрировать готовность к принятию решений.