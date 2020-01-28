Боевики настаивают на одновременном открытии пунктов пропуска в Счастье и Золотом - Фриш

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш заявляет, что Украина выступает против открытия КПВВ в Счастье.

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш заявляет, что контролируемые Россией боевики продолжают настаивать на одновременном открытии пунктов пропуска въезда-выезда в Счастье и Золотом в Луганской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фриш сказал на международной конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году".

Координатор ОБСЕ сказал, что когда в Минске идет речь об открытии новых пунктов пропуска, стороны имеют несходные позиции.

В частности, по его словам, для Украины является неприемлемым открытие пункта пропуска в Счастье.

"С другой стороны, ОРЛО, конечно, поддерживает это, и также позиция четко повторяется: открытие Золотого без одновременного открытия в Счастье никоим образом не может состояться", - сказал Фриш.

"Итак, мы имеем две абсолютно противоречивые позиции", - добавил координатор ОБСЕ Тони Фриш.

По его убеждению, стороны должны демонстрировать готовность к принятию решений.