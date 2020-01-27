Боевики на Донбассе сегодня 9 раз нарушили режим прекращения огня

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, пять обстрелов по нашим позициям было произведено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды возле Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил девять мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

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Также отмечается, что четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": недалеко от Майорского - из гранатометов различных систем; в районе Кондрашовки Новой - минометный обстрел из 82-мм миномета; рядом с Пивденным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле населенного пункта Новотошковское - из 120-мм миномета - пять мин.

"Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в ООС.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и еще один получил боевую травму.