Боевики обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "На Донецком – из минометов и артиллерии калибра более 100 мм захватчики вели огонь по Пескам, шахте Бутовка, Марьинке, Опитному и Водяному", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли блокпост, через который мирные жители могут попасть на оккупированную Луганщину

Также на Артемовском направлении артиллерия боевиков вела огонь по Марково, минометы по Новгородскому, крупнокалиберные пулеметы по Ленинскому, гранатометы и стрелковое оружие по Кирово. В районе Веселой Долины произошло боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника.

"На Мариупольском направлении – из минометов и артиллерии, запрещенных Минскими договоренностями калибров, а также гранатометов и стрелкового оружия захватчики стреляли по Широкино. Правда, после 21.00 и до утра там было тихо", - подчеркивает пресс-центр.

Почти спокойно было и на Луганском направлении. Здесь боевики дважды нарушали тишину, обстреливая из стрелкового оружия Счастье и Золотое-4.

"Не уменьшается количество и беспилотных летательных аппаратов боевиков. Они были замечены 15 раз на Луганском и Мариупольском направлениях", - подытожили в пресс-центре.