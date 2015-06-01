Боевики из артиллерии продолжают обстреливать украинских военных - штаб АТО

Боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО. Начиная с 18 часов вчерашнего вечера на Донецком направлении они из минометов, запрещенных Минскими договоренностями калибров, вели огонь по Пескам, Старогнатовке и шахте Бутовка.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

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"На Артемовском – Красный Пахарь около часа вел огонь танк. Под минометы и крупнокалиберные пулеметы попало Ленинское. Варвары 21 века обстреливали контрольно-пропускной пункт Зайцево, когда там было наибольшее скопление людей. Били из вооружения танка и артиллерии", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении – из минометов, гранатометов, артиллерии и стрелкового оружия российско-террористические наемники обстреливали Широкино. С вечера и до утра тихо было только на Луганском направлении.

Беспилотные летательные аппараты боевиков были замечены в небе по маршрутам Словяносербск – Райгородка – Счастье, а также Павлополь – Пищевик.