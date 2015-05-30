Диверсантка "Тереза" лично расстреливала украинских пленных - разведчик "Азова"

Об этом Ярош сообщил в интервью изданию "Факты".

"Она приходила к гаражам, где сидели "малые" (а наши бойцы были совсем молоденькими, до двадцати лет), и вызывала их на допрос. Однажды военнопленных вели по двору, и "Тереза" увидела, что у солдата на лице кровь. "Ой, что вы сделали с мальчиком? - сказала она. - Принесите ватку и спирт!" Заботливо вытерла кровь и… забрала парня на допрос. После того допроса парнишку буквально тащили, его ноги волочились по земле", - заявил Ярош.

Боец "Азова" также рассказал, что Чубарова лично расстреливала украинских пленных у всех на виду. Описанный случай произошел в один из дней, когда террористка была чем-то сильно рассержена.

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"Тереза" повернулась к охраннику и, указав на украинского солдата, приказала: "Застрели его". Охранник стрелять отказался: "Комендант не давал команду. Может, они на обмен пойдут или еще куда-то…" Она крикнула: "Ты что, забыл, что я здесь старшая?" - выхватила пистолет Макарова, сорвала с глаз солдатика скотч и выстрелила ему в бедро. Боец закричал. Вторую пулю "Тереза" выпустила ему в голову, и парнишка замолк. Еще один солдатик, совсем пацан, начал от ужаса реветь, как раненый зверь. Она с него тоже сорвала повязку, дважды выстрелила ему в живот и добила пулей в голову", - рассказал Максим Ярош.

Напомним, ранее в СБУ заявили о причастности россиянки по кличке "Тереза" к пыткам украинских военнослужащих. Добавим, Лариса Чубарова по кличке "Тереза" была задержана сотрудниками СБУ в Харькове 7 апреля. Ее подозревают в организации взрыва возле стелы на проспекте Правды в Харькове. Известно, что Чубарова является сотрудником "министерства государственной безопасности" самопровозглашенной "ДНР". Ранее апелляционный суд Харьковской области оставил Чубарову под стражей до 4 июня.