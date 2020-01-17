СБУ задержала разведчика "ЛНР", который собирал данные о транспортных артериях Харькова (фото)

Злоумышленнику сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации.

Служба безопасности Украины задержала разведчика террористической организации «ЛНР», который собирал данные о транспортных артериях в Харькове.

Как сообщается на сайте СБУ, в 2014 году харьковчанин присоединился к боевикам и «выслужился» до командира взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».

Недавно СБУ стало известно, что он вернулся на Харьковщину. «Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города – железнодорожных путях и станциях, метрополитене, автовокзалах. Эти данные боевик планировал передать представителям террористической организации «ЛНР», - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали боевика. В его квартире был проведен обыск, во время которого изъяты средства поражения.

Сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации. Ему грозит до 15 лет за решеткой.