Оккупанты дистанционно минируют прилегающие к позициям сил ООС участки возле Золотого-5 – СЦКК

Мина срабатывает, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длина которых до 10 метров.

Боевики проводят мероприятия по дистанционному минированию территорий возле населенных пунктов Золотое-5 и Орехово.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Читайте такжеОккупанты сегодня уже 5 раз нарушили режим "тишины"

«Вооруженные формирования Российской Федерации проводят мероприятия по дистанционному минированию местности в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил между населенными пунктами Орехово и Золотое-5», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК уточняет, что минирование осуществляется противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Отмечается, что существуют модификации мины и без самоликвидации.

Для доставки мины используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. «Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая», - говорится в сообщении.