Оккупанты сегодня уже 5 раз нарушили режим "тишины"

По имеющейся информации, боевых потерь в рядах бойцов ОС в результате этих обстрелов нет.

Оккупанты на Донбассе с начала суток осуществили 5 обстрелов позиций украинских защитников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Читайте такжеПострадало лицо: в ОРДО подорвался 12-летний подросток

«Сегодня, 16 января, по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска совершили 5 прицельных обстрелов наших позиций», - отметил он.

Так, по информации пресс-секретаря, сразу с полуночи оккупанты начали боевые действия в районе Травневого. Из Доломитного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

С 07.00 в течение получаса по направлению от Голубовского террористы выпустили 10 мин калибра 82 мм по оборонцам Новотошковского.

Кроме этого, в районе Новотроицкого и дважды по защитникам Луганского террористы вели плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как отметил Гуцуляк, украинские защитники подавляли вооруженную активность боевиков дежурными огневыми средствами.

«По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев нет», - сообщил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 11 раз нарушили режим тишины, погиб один украинский боец.