ВСУ снова понесли потери на Донбассе

Трагедия произошла около 18.30 15 января.

На Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний украинский военный Алексей Василевский.

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Об этом сообщил Виталий Чернявский на странице "Штаба национальной защиты Каменского" в Facebook.

По словам Виталия, трагедия произошла около 18.30 15 января, боец ВСУ погиб на позиции, которую защищал. Он был родом из Каменского Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 11 раз нарушили режим тишины из запрещенных минскими договоренностями артсистем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Помимо этого, была зафиксирована снайперская активность, в результате которой погиб один военнослужащий.