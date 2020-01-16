На Донбассе снайпер убил 24-летнего бойца из Харьковской области, попав ему в лицо (фото)

Военный родом из Харьковской области.

Снайперская пуля на Донбассе убила бойца 92-й отдельной механизированной бригады им. Сирка.

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Об этом сообщается на официальной странице бригады в Facebook. "В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановое получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович. Он был старшим стрелком механизированного батальона. Непоправимое случилось на ВОПе: Алексей дежурил, ожидая врага. И хоть был в средствах защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело — попал защитнику Украины в лицо", - говорится в сообщении.

Алексею Кучкину было 24 года, три из них он служил в ВСУ. Родом из Харьковской области.

Как сообщалось, 15 января на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил.