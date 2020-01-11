Штаб: в течение суток боевики дважды обстреляли украинских бойцов

В результате прицельных боевых обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение нынешних суток российские оккупанты дважды открывали огонь по военнослужащим Объединенных сил на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

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«По состоянию на 12:00 враг произвел два прицельных обстрела позиций наших защитников», - сказал он.

В частности, почти к северу от населенного пункта Лозовое оккупанты в течение часа вели обстрел украинских защитников населенного пункта Пески, применяя гранатометы и стрелковое оружие.

Примерно с 5.30 утра возле Старомихайловки российско-оккупационные войска выпустили три мины калибра 120 мм по защитникам Красногоровки.

«По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельных боевых обстрелов среди наших героев нет», - добавил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе боевики произвели 13 обстрелов, трое украинских военных ранены.