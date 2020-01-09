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Ситуация на Донбассе: пять обстрелов, трое бойцов ООС ранены

07:45, 09 января 2020
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

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Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединском, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;

неподалеку от Новоолександровки - из стрелкового оружия;

у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Рождество на передовой зафиксировали минимальное количество обстрелов. 

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Теги: #ситуация на Донбассе#операция Объединенных сил