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Военному стало плохо по дороге в ООС – его спасали проводники поезда

11:30, 05 января 2020
Война
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Мужчина сначала отказался ехать гражданской «скорой» в военный госпиталь, поэтому привлекли патрульных / фото УНИАН

Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепровской ОГА Татьяна Губа.

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«Проводники проявили максимум внимания к пассажиру и предложили ему выйти в Днепре «ибо здесь ему все помогут», так и сделали - провели его в медпункт и вызвали полицию. Срочная проверка действительно подтвердила, что он военнослужащий», – написала она.

По словам чиновницы, мужчина отказался ехать гражданской «скорой» в военный госпиталь, «потому что ему очень страшно без оружия и страшно за гражданских врачей, потому что кругом идет война, обстрелы...». Поэтому к ситуации привлекли патрульных.

«Молодые девушка - полицейская и парень, приехав на вызов, дружелюбно пообщались, успокоили военнослужащего, и он полностью им доверился. Все закончилось хорошо, мужчиной занимаются специалисты», – добавила Губа.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" скончался мужчина 1963 года рождения, который направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории.

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Теги: #полиция#военные#Днепр#ООСпогода в Днепре