В Луганской области боевики напали на санитарный автомобиль
Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, а вблизи Сизого на Луганщине обстреляли санитарный автомобиль.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
«На Луганском направлении бандиты коварно обстреляли санитарный автомобиль вблизи Сизого. Они пытались захватить его, и наши военные вовремя пришли на помощь и преступники ретировались», - говорится в сообщении.
Также на Луганщине террористы из стрелкового оружия, минометов и гранатометов вели огонь по Крымскому и населенном пункте Золотое-4.
Читайте такжеСвыше 200 взрывов прогремели в районе Донецкого аэропорта, более 100 - вблизи ШирокиноНа Мариупольском направлении боевики не прекращали обстрелов Щирокино из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. На Донецком – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 9 раз обстреляли Опытное, а также Пески и шахту Бутовка, говорится в сообщении.
"На Артемовском направлении из минометов обстреляли Золотое. Из автоматического гранатомета - Богуславское. Пулеметы противника вели огонь по Кирово, а БМП преступников обстреливали Стодолище", - сообщает пресс-центр АТО.