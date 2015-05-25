В Луганской области боевики напали на санитарный автомобиль

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«На Луганском направлении бандиты коварно обстреляли санитарный автомобиль вблизи Сизого. Они пытались захватить его, и наши военные вовремя пришли на помощь и преступники ретировались», - говорится в сообщении.

Также на Луганщине террористы из стрелкового оружия, минометов и гранатометов вели огонь по Крымскому и населенном пункте Золотое-4.

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"На Артемовском направлении из минометов обстреляли Золотое. Из автоматического гранатомета - Богуславское. Пулеметы противника вели огонь по Кирово, а БМП преступников обстреливали Стодолище", - сообщает пресс-центр АТО.