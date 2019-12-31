Украинские танкисты поупражнялись в мастерстве уничтожения врага (видео)

Испытания проводились в рамках двухдневной проверки готовности к выполнению задач.

В районе отвода в Луганской области воины-танкисты провели испытания с целью совершенствования боевого мастерства.

Зрелищное видео опубликовано на Facebook-странице ООС.

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Отмечается, что испытания проводились в рамках двухдневной проверки готовности к выполнению задач. Сначала танковые подразделения ВСУ отработали тактику, а затем - практические действия и стрельбу.

По словам руководителя учений Евгения Межевикина, готовность танковых подразделений определялась в три этапа. На первом были отработаны документы организации боя (тактика), на втором - практика (боевые машины работали на местности с поддержкой противотанковых средств). А на третьем, заключительном, этапе была стрельба на меткость, как на месте, так и в движении.

Выполняли задачи армейцы уже на модернизированных "броневиках", оборудованных тепловизорами, GPS-навигаторами и более мощными двигателями.

Как сообщал УНИАН, Украина в этом году начала испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1" разработки и производства КБ "Южное".