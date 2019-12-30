В Минобороны рассказали, что происходит на Донбассе

Оккупационные войска на Донбассе за эти сутки боевой активности не проявляли. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны.

Оккупационные войска на Донбассе за эти сутки боевой активности не проявляли.

Читайте такжеБольшой обмен: Лутковская выступила против публикации списка тех, кого Украина передала боевикам

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк в ходе пресс-брифинга о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

«С начала текущих суток, 30 декабря, по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска вооруженной активности на линии боевого столкновения не проявляли», - говорится в сообщении.

По словам спикера, подразделения Объединенных сил находятся наготове к вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 29 декабря, российско-оккупационные войска семь раз применяли различные образцы пехотного вооружения по позициям наших защитников. Боевых потерь в результате прицельного вражеского огня среди наших воинов не было.