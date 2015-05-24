Reuters снял большую колонну российской военной техники, которая направляется к границе с Украиной

Как передает ТСН, военную технику сфотографировал журналист агентства Reuters вблизи города Матвеев Курган в Ростовской области.

Грузовики без номерных знаков, системы залпового огня ”Ураган” и бронетранспортеры проехали через Матвеев Курган, после чего свернули с дороги и направились полями в сторону границы с Украиной, говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке партизаны уничтожили очередную порцию военной техники террористов

Ранее сообщалось, что Россия наращивает военное присутствие возле украинской границы.