Reuters снял большую колонну российской военной техники, которая направляется к границе с Украиной
22:11, 24 мая 2015Война
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В воскресенье, 24 мая, колонна из нескольких десятков военных машин поехала в сторону границы между Россией и Украиной.
REUTERS
Как передает ТСН, военную технику сфотографировал журналист агентства Reuters вблизи города Матвеев Курган в Ростовской области.
Грузовики без номерных знаков, системы залпового огня ”Ураган” и бронетранспортеры проехали через Матвеев Курган, после чего свернули с дороги и направились полями в сторону границы с Украиной, говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что Россия наращивает военное присутствие возле украинской границы.
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