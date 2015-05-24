Тымчук обвинил РЖД в переброске 200 танков и 80 систем реактивной артиллерии для боевиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Депутат прокомментировал заявление руководителя РЖД Владимира Якунина о том, что США якобы спровоцировали кризис в Украине.

"По данным группы ИС, только на начало мая, после заключения вторых Минских договоренностей в феврале 2015 г., РЖД перебросили на Донбасс в распоряжение террористов около 80 РСЗО (в т. ч. и «Торнадо»), более 200 танков, 100 БТР и БМП, до 1 000 (!) грузовых автомобилей с боеприпасами и другими средствами материально-технического обеспечения. Вся эта гадость расползлась по Донбассу для убийств и войны", - отметил Тимчук.

Читайте такжеК майским праздникам РФ переправила боевикам на Донбасс 80 вагонов боеприпасовТакже он подчеркнул, что, по данным группы ИС, только за период с 20 по 25 апреля на территорию «ДНР/ЛНР» из России, РЖД завезено около 80 вагонов с боеприпасами.

"Это прямая поддержка и сотрудничество с террористами. Прямое обеспечение эскалации кровопролитного конфликта. По любым международным меркам – преступление", - добавил Попов.

По его мнению, Якунин является преступником и пособником террористов, который должен сидеть за решеткой.

"Готовлю обращение в ГПУ и СБУ с просьбой возбудить уголовное дело против руководства РЖД. И надеюсь, что наши чиновники на основе этих дел инициируют иски против этой транспортно-террористической структуры в международных судебных инстанциях", - подытожил депутат.