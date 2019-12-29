На Донбассе с начала суток не зафиксировано обстрелов

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На Донбассе с начала суток по состоянию на 12:00 подконтрольные России боевики не обстреливали позиции украинских войск.

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Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 случаи нарушения прекращения огня со стороны оккупационных войск зафиксированы не были. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что противник вел обстрел из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.