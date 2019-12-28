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Боевики подтвердили дату обмена пленными и назвали свою формулу

11:22, 28 декабря 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Информацию о том, что обмен пройдет 29 декабря, подтвердили и опубликовали на сайте Морозовой.

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По словам так называемого "уполномоченного по правам человека в ДНР", в Украину вернутся 55 пленных, Киев передаст оккупантской власти 87 боевиков.

Пророссийская власть также добавила, что сейчас идет верификация участников списка обмена пленными.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время видеоконференции договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. По данным российских СМИ, обмен пленными по формуле «всех установленных на всех не установленных» планируется 29 декабря.

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Теги: #боевики днр#обмен пленными на Донбассе#обмен пленными с ЛДНР