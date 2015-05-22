Штурмовой отряд разведки "Айдар" пытался взять третьего раненого офицера РФ в Счастье - журналистка

Об этом в эфире ток-шоу "Шустер. Live" на телеканале "112 Украина" заявила главный редактор газеты "Кремень" (Кременчуг) Ольга Оленич.

"Я хочу немного уточнить, участие в операции принимала не только 92 бригада, а также отдельный штурмовой отряд разведки "Айдар". Это не батальон "Айдар" и тоже кременчужане. Они попытались взять третьего раненого офицера, но у россиян было сильное прикрытие, и это немножко не удалось", - сообщила Оленич.

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Напомним, что капитан и сержант 3-й бригады спецназначения ГРУ ГШ РФ, которая базируется в Тольятти, были задержаны в Счастье. Сейчас они проходят лечение в Киеве. Минобороны РФ заявляет, что задержанные Ерофеев и Александров не являются военными ВС РФ. То же самое сказала российскому телевидению якобы жена Александрова.

Задержанных уже посетили представители Красного Креста, Amnestry International и ОБСЕ, и военные сказали, что их отправили в Украину на разведку с оружием, но настаивали, что в боях на Донбассе российские военные не принимают участие.