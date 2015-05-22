В любой момент может начаться локальное наступление боевиков - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

"Боевые действия, атаки продолжаются, но мы не можем сказать, что они нарастают или затухают. Боевые действия происходят постоянно, и на разных направлениях происходит разное количество обстрелов и столкновений. На Донецком направлении наиболее сложная ситуация - там больше провокаций и обстрелов", - сказал Лысенко.

На вопрос относительно возможного наступления российско-террористических групп он ответил: "Если будет использоваться авиация страны-агрессора, то это уже будет полномасштабный военный конфликт. Пока что, мониторя ситуацию, собирая разведывательные данные и из местных источников, можно говорить, что вооруженное наступление, локальное наступление может начаться в любой момент", - сказал Лысенко.

Читайте такжеБоевики обстреляли Счастье: тяжело ранен военный, сгорели несколько домов и повреждены ЛЭПОн пояснил, что признаком подготовки к полномасштабному наступлению является скопление живой силы. "Пока мы видим, что процесс увольнения (в России - УНИАН) призывников начался", - отметил Лысенко.

По его словам, положительными являются заявления некоторых главарей боевиков о том, что для российского руководства "проект "Новороссия" уже является не актуальным".

Вместе с тем Лысенко отметил, что это является изменением тактики, поскольку "мы понимаем, что Россия одновременно не изменит свои намерения, потому что это будет означать для российского руководства уменьшение доверия, что оно себе не может позволить".