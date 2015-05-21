СБУ обнародовала детальную хронику деятельности российских военных на Донбассе (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщает советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

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В отчете собраны материалы с именами и фото военнослужащих 3-й бригады, принимавших участие в боевых действиях на стороне террористических формирований в зоне антитеррористической операции на востоке Украины.

Кроме этого, обнародованы данные об их ротации и наградах за войну в Украине.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александрова и Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет", однако Минобороны РФ требует их освобождения.