Мобилизованные на Яворивском полигоне получили 1100 комплектов формы - министерство

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерство обороны Украины.

Так, в течение вчерашнего дня на полигон было доставлено 1,1 тыс. комплектов военных форм, проинформировали в ведомстве, отметив, что «процесс выдачи военных мундиров кропотливый и длительный, ведь каждый военнослужащий должен получить военные одежда и обувь соответствующих размеров, чтобы в дальнейшем качественно выполнять служебные обязанности».

Вместе с тем, по данным Минобороны, во время выдачи обмундирования возникли непредвиденные проблемы, связанные с тем, что военнообязанные, которые привыкли в гражданской жизни к распространенным размерам, отличным от военного стандарта, несколько некорректно указали свои ростовки. То же касается и дефицитных размеров: маленьких и больших, которых выпускают в очень ограниченном количестве. Поэтому возникла необходимость заменить 200 комплектов на другие размеры, отметили в министерстве.

Читайте такжеПорошенко подписал указ об увольнении в запас мобилизованных в прошлом годуВ то же время в ведомстве заверили, что сегодня же необходимое количество военной формы откорректированных размеров отгружены и автомобильным транспортом из Киева будет доставлена на Львовщину.

Кроме, того сегодня выдано 800 пар берцев. Остальные – отгружено и до завтрашнего утра будет доставлена на Яворивский полигон вместе с головными уборами, обещают в Минобороны.

Как сообщалось, недавно на Яворовском полигоне сотни мобилизованных перекрыли посты и требовали выдать им форму и обувь.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 18 мая заверили, что вопросы вещевого обеспечения военнослужащих на Яворивском полигоне будет решены в ближайшие дни.