Заявления "ЛДНР" об "установлении границ" могут говорить об угрозе расширения агрессии РФ – генерал

Генерал отметил, что Украине следует укреплять свою обороноспособность.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан допустил, что решение об "установлении государственных границ" "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей могут свидетельствовать о подготовке расширенной агрессии России в отношении Украины.

"В террористических "Л/ДНР" никаких самостоятельных решений без санкции Кремля не принимается. Безусловно, было четкое указание со стороны Кремля", – сказал он в комментарии «Обозревателю».

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По его словам, "решение" "республик" о расширении своих "границ" могут преследовать несколько целей. Во-первых, их можно рассматривать как давление на Украину. Во-вторых, как попытку продемонстрировать гражданам оккупированных территорий Донбасса, что "власть" якобы достаточно сильная.

И, наконец, в-третьих, эти "решения" могут говорить об угрозе расширения агрессии, предположил генерал. В этом контексте он сказал: "Да, угроза полномасштабной агрессии есть, но все зависит от того, как мы сами будем вести себя, как мы мобилизуем внешний фактор. И главное – какими темпами мы будем укреплять свою обороноспособность".

18 декабря в террористической "Луганской народной республике" "парламент" принял закон, которым "государственную границу" установили в рамках всей Луганской области. В конце ноября решение об установлении "границы" в пределах всей Донецкой области приняли в террористической "ДНР".