Из плена боевиков освободили еще двух военных

Из плена террористов освобождены еще двое военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Сегодня усилиями украинских переговорщиков были освобождены из заложников незаконных вооруженных формирований двое военнослужащих Национальной гвардии Украины – солдаты Николай Валебный и Игорь Панчишин», - сказал он.