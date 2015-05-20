Из плена боевиков освободили еще двух военных
14:51, 20 мая 2015Война
1498 0
Усилиями переговорщиков были освобождены из заложников двое военнослужащих Национальной гвардии Украины.
REUTERS
Из плена террористов освобождены еще двое военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных, 9 получили ранения
«Сегодня усилиями украинских переговорщиков были освобождены из заложников незаконных вооруженных формирований двое военнослужащих Национальной гвардии Украины – солдаты Николай Валебный и Игорь Панчишин», - сказал он.
Из плена боевиков освободили двух военнослужащих Нацгвардии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter