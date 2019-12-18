Боевики "ДНР" из стрелкового оружия убили жителя Марьинки

Раненый житель Марьинки умер по дороге в больницу.

Боевики из стрелкового оружия убили жителя Марьинки.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Инцидент произошел в среду, 18 декабря, около 12:00.

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«В результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия был ранен гражданский житель», - говорится в сообщении.

Военнослужащие оперативно организовали эвакуацию раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела.

«Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу», - рассказали в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции Вооруженных Сил на Донбассе, один боец получил ранения.