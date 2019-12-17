За сутки боевики дважды обстреливали ВСУ – штаб

Оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Новолуганского и Крымского.

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим тишины, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом в вечерней сводке сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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"Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оба обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и недалеко от Крымского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что ситуация на всех трех участках разведения сил и средств вблизи Станицы Луганской, Золотого, Богдановки и Петровского остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация скрыто переместила на оккупированный Донбасс колонну военной техники, и в частности бронетехнику, артиллерийское вооружение и грузовую автомобильную технику.