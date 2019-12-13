С начала суток боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе - штаб ООС
С начала суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции ОС в Facebook.
«Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров «нормандской четверки» во Франции», - заявили в штабе.
Читайте такжеНа Донбассе погиб 26-летний военный (фото)
Так, в течение текущих суток боевики обстреляли украинские подразделения из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили три обстрела, один - в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
«Сегодня, 13 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано», - заявили в штабе.
Ранее сообщалось, что 12 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.