Боевики стараются осуществить прорыв на отдельных участках, военные успешно отражают атаки - Тымчук

В районе Новотошковское-Крымское, а так же Счастье - Станица Луганская продолжается активная деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) террористов, при поддержке интенсивного огня миномётно-артиллерийских подразделений.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Также командование формирований российско-террористических войск не прекращает попыток осуществить прорыв на правом фланге данного участка. Все активные действия формирований боевиков пресекаются ответным огнем подразделений сил АТО", - говорится в сообщении.

В районе н.п.Троицкое очередная ДРГ противника (до 15 человек) была выявлена боевым охранением сил АТО при попытке проникнуть в тактический тыл украинских войск. В результате состоявшегося огневого контакта ДРГ боевиков произвела тактическое отступление, вернувшись на контролируемую террористами территорию.

В районе н.п.Гранитное отмечается усиленное перемещение формирований террористов на переднем крае. Также в данном районе зафиксировано несколько обстрелов позиций украинских войск (в основном из миномётов и стрелкового вооружения) с целью прикрытия перегруппировки сил.