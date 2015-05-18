Самыми горячими точками остаются Чермалык, донецкий аэропорт и Троицкое

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко. По его словам, на Мариупольском направлении самой горячей точкой столкновения вчера было село Чермалык: противник открыл огонь по украинским позициям из минометов, расположенным вблизи села Луковое.

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«На Донецком направлении вновь активизировались боевые действия в районе аэропорта. Противник имеет серьезную огневую поддержку и активно использует 120-мм минометы и 152-мм орудия, подлежащие отводу в соответствии с Минскими договоренностями. Не стихает огонь противника и на западных окраинах Горловки (речь идет о селе Лозовое) и под Светлодарском», - добавил Андрей Лысенко.

На Луганском направлении вчера произошла перестрелка между нашими военными и противником в районе села Троицкое. Бой длился около двух часов, боевики применили БМП, зенитную установку и стрелковое оружие, ведя огонь из района Санжаровки. В районе Попасной и села Золотое враг применил против сил АТО танки и минометы.

Кроме этого, на окраине Попасной на фугасе подорвался автомобиль с военнослужащими Национальной гвардии и тремя волонтерами, в результате чего двое волонтеров, офицер и солдат НГУ погибли, еще один волонтер тяжело ранен.

Также боевики произвели серию минометных обстрелов позиций украинских сил возле Счастья.