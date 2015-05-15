В штабе АТО говорят, что боевики готовят провокацию для ОБСЕ

Об этом заявил пресс-секретарь АТО Леонид Матюхин, сообщается на странице АТО в Facebook.

”По оперативной информации, на днях захватчики будут заниматься своим привычным делом кинематографа: представители миссии ОБСЕ будут приглашены в населенные пункты на передовой, где бандиты заранее подготовят сценарий, по которому все будет выглядеть так, будто украинская сторона ведет провокационный огонь по их позициям, а не наоборот”, - сказал Матюхин.

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"Хочется верить, что миссия внимательно изучит вопрос, и объективно предоставит информацию", - добавил он.