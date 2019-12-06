Боевики до сих пор не отдали украинской стороне тело полковника СБУ (фото)

Полковник погиб во время выполнения боевого задания.

Боевики "ДНР" не возвращают украинской стороне тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что переговоры несколько раз срывались, хотя к ним были подключены международные организации.

Официальное обращение через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и миссии ОБСЕ было передано еще 2 декабря.

"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия и до сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным", - говорится в заявлении СБУ.

Напомним, полковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев погибли 1 декабря в "серой зоне" во время выполнения боевого задания. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил им звание Героев Украины посмертно.