Одесский суд освободил от ответственности явившегося с повинной члена "ДНР"

Об этом пишет Думская.

Как сообщалось ранее, в преступную организацию житель Краматорска вступил в мае прошлого года и пробыл в ней всего месяц. Он участвовал в ремонте бронированных гусеничных машин ИМР (инженерная машина разграждения), а также ходил в караулы.

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