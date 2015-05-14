Одесский суд освободил от ответственности явившегося с повинной члена "ДНР"

14:52, 14 мая 2015
Война
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Киевский районный суд Одессы освободил от уголовной ответственности участника террористической организации «ДНР», который покинул оккупированную территорию, прибыл в Одессу и добровольно сообщил о своей противоправной деятельности СБУ.

Суд освободил от ответственности члена

Об этом пишет Думская.

Как сообщалось ранее, в преступную организацию житель Краматорска вступил в мае прошлого года и пробыл в ней всего месяц. Он участвовал в ремонте бронированных гусеничных машин ИМР (инженерная машина разграждения), а также ходил в караулы.

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