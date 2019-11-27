Украина выполнила все обязательства перед "нормандской встречей" – Олифер

Вместе с тем украинская сторона в Минске рассказала о ряде нарушений со стороны пророссийских боевиков.

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске назвала невыполненные подконтрольными России боевиками шаги перед встречей лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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По ее словам, Украина выполнила договоренности лидеров стран "нормандской четверки", достигнутые в октябре 2016 года.

В частности, отметила Олифер, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская, о строительстве моста возле контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, а также о решении вопроса водоснабжения в Луганской области.

"Вместе с тем со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не предоставлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включительно с участком российско-украинской границы: не созданы условия для работы КПВВ "Золотое", - подчеркнула Олифер.

Она заявила, что "особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц".

Как сообщал УНИАН, в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы в процессе реализации Минских соглашений и ожидают значимых шагов" от России на саммите "нормандской четверки".