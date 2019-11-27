Оккупанты стреляли на Донбассе из запрещенного вооружения, за сутки – 12 обстрелов

Потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было.

В течение суток, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Золотом (видео)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов: неподалеку Луганского и дважды возле Крымского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; возле Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов.

7 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": четыре раза неподалеку Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды вблизи Широкино - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Березово – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, по предварительной суток, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.