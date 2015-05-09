Контрразведка перехватила разговор боевиков с планами "разнести" Екатериновку в 21:00

Соответствующую запись телефонного разговора СБУ выложила на своем канале на youtube.

Согласно записи, двое боевиков сегодня в 08:42 утра по телефону поздравляли друг друга с Днем Победы, после чего один из них сказал, что под Катериновкой погиб его человек.

Читайте такжеОБСЕ зафиксировала десятки танков "ДНР" возле линии соприкосновенияЧерез три минуты после первого разговора первый боевик позвонил второму и приказал "разнести" Екатериновку "из двух коробок" ровно в 21:00. Обстрел должен продолжаться 10 минут, после чего боевик приказал собеседнику убрать "коробки".