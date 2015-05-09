Контрразведка перехватила разговор боевиков с планами "разнести" Екатериновку в 21:00
20:21, 09 мая 2015Война
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Контрразведка Службы безопасности Украины перехватила телефонный разговор двух боевиков "ДНР", которые запланировали артиллерийский обстрел Катериновки Донецкой области.
СБУ перехватила разговор боевиков / Кадр видео
Соответствующую запись телефонного разговора СБУ выложила на своем канале на youtube.
Согласно записи, двое боевиков сегодня в 08:42 утра по телефону поздравляли друг друга с Днем Победы, после чего один из них сказал, что под Катериновкой погиб его человек.
Читайте такжеОБСЕ зафиксировала десятки танков "ДНР" возле линии соприкосновенияЧерез три минуты после первого разговора первый боевик позвонил второму и приказал "разнести" Екатериновку "из двух коробок" ровно в 21:00. Обстрел должен продолжаться 10 минут, после чего боевик приказал собеседнику убрать "коробки".
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