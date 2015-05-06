"Отчет российских инженеров" о крушении MH17 основан на поддельных фото Генштаба РФ

Об этом пишет интернет-издание Апостроф со ссылкой на обнародованные в июле прошлого года данные СБУ.

Так, согласно сообщению начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталия Найды, Генштабу РФ понадобилось четыре дня после катастрофы, чтобы сфабриковать улики, сфальсифицировать материалы спутниковой съемки, материалы со спутников шпионов для того, чтобы попытаться обвинить Украину в возможной причастности к крушению Boeing.

По словам Найды, сравнительный анализ российских данных космической съемки осуществлен по цифровым данным спутников. При этом так называемые "российские доказательства" имеют многочисленные признаки подделки и ретуширования. Кроме того, часть этих фотографий была отснята российскими спутниками-шпионами в другое время, задолго до теракта с Boeing рейса MH17.

Так, подделкой оказался "спутниковый снимок" генштаба РФ от якобы 14 июля 2014 года отдельного радиотехнического батальона в/ч А-0194 в районе поселка Тепличное Луганской области.

"Россияне утверждают что якобы на этом снимке расположены несколько пусковых установок "Бук М 1". Вместе с тем на снимках, которые есть в пользовании СБУ, на 16 июля заметно просто 3 единицы военной техники, которые в течение двух суток не изменили места своего расположения, а на территории воинской части и вблизи нее отмечаются последствия артиллерийского обстрела",— сообщил Найда.

Контрразведчик также заявил, что на вооружении указанного батальона, который был выведен под обстрелом террористов в Харьковскую область, не было активных средств поражения типа ЗРК "Бук". "Батальон выводил технику и личный состав под обстрелом террористов. Та же техника, которая была повреждена, которая осталась в месте дислокации — ее изобразили на российских фотографиях так, как будто там дислоцированы "Буки",— сообщил Найда.

"На момент террористического акта территория части находилась под контролем пророссийских террористических организаций. Поэтому утверждение о том, что на этой территории стояли украинские "Буки", являются полностью сфальсифицированными",— добавил он.

Еще одна "фотография" — якобы сделанная российским спутником-шпионом 14 июля 2014 года:

"На этой фотографии изображен отдельный зенитно-ракетный батальон (в/ч А -1428) между городом Авдеевка и поселком Спартак Донецкой области. На российской фотографии за 14 июля в левой части фото изображена лесопосадка и просека, которая есть в той лесопосадке. Справа мы имеем фотографию от 12 июля, на которой изображена реальная обстановка на территории воинской части: лесопосадка была выкорчевана задолго до событий, которые якобы сняли россияне — мы видим, что лесопосадки нет, территория выровнена, наша техника находится в месте дислокации",— развенчал представитель СБУ ложь российского Генштаба.

Россияне не погнушались и ретушированием с применением облаков на реальном снимке этой же части, но уже якобы от 17 июля:

"Россиянам здесь было трудно сфальсифицировать съемку от якобы 17 июля. Поэтому они заретушировали фотографию облаками. В то же время мы знаем, что там также нет лесопосадки и просеки в этой лесопосадке нет. Наша фотография датирована 17 июля в 11:08 мск",— сообщил Найда.

Отретушированный российский "снимок" также демонстрирует, что якобы нашей техники на этом месте нет.

"Подчеркиваем, что вся техника находится в месте дислокации, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, которые переданы международным экспертам: тот самый угол наклона техники, те самые места расположения. Опять же — за 4 дня лесополоса не выросла и просека в ней не появилась. Снова подчеркиваем, что россияне полностью сфальсифицировали две эти фотографии",— отметил директор департамента СБУ.

Опозорились российские генералы и с другим "спутниковым снимком", на котором изображена схема участка возле села Зарощинское Донецкой области, которую ГШ МО РФ определил как якобы место пребывания ЗРК БУК-М1 (изображен ими в увеличенном квадрате).

"Грузовой вес ЗРК "Бук М1" со снаряжением — более 32 т. На российских фотографиях — ни на больших, ни на маленьких — следов заезда "Бук М1" на засеянную пшеницей территорию нет, колеи не было ни с одной, ни с другой стороны. На фотографии через несколько дней эти следы не появились",— подчеркнул он.

Кроме того, разоблачению фальсификаций Генштаба РФ помогла и украинская жатва: россияне, очевидно, не знали, что по состоянию на 16-17 июля указанные ими поля уже будут скошены.

"Поле, расположенное на юго-восток от перекрестка №2 (обозначено на снимках за 16 число) — поле №1 — полностью скошенное. И это за сутки до якобы пребывания здесь "Буков". На российской фотографии мы видим, что поле лишь частично скошено, и это при том, что фотография у них за 17 июля. То есть за сутки до этого поле было скошено, а на российских фотографиях оно еще не скошено. Такие же признаки мы видим в верхней части под надписью: поле №2 также было скошено, есть четкие следы от тракторной техники, а на российской фотографии этих следов нет",— подчеркнул Найда.

Эти же самые признаки (нескошенные поля и отсутствие следов от "Буков") четко видны и на другом спутниковом снимке" российского ГШ:

"На фотографии якобы за 18 июля РФ показала, что якобы уже нет на том месте "Буков", которые там якобы находились. Опять же, мы видим нашу фотографию за 23 июля и их фото за якобы 18 июля — там нет следов от очень тяжелой техники, такой как 32-тонные "Буки". Подчеркиваем и разницу между скошенными полями: на российском снимке поля вообще не обработаны — там, где обозначена высота 224 м",— указали в СБУ на фабрикацию Минобороны РФ материалов по катастрофе "Боинга 777".

Найда отметил, что материалы, которые были обнародованы ГШ РФ, в целом не соответствуют действительности и направлены на формирование ложной версии о непричастности вооруженных сил России к теракту с использованием ЗРК "Бук-М1".

Ранее российская Новая газета опубликовала "отчет российских инженеров" о катастрофе рейса MH17, где утверждалось, что самолет действительно был сбит ракетой ЗРК "Бук-М1", но с территории, якобы контролируемой украинскими военными (указанные выше снимки использовались в качестве доказательства).