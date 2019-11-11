Министр обороны об опросе в ОРДЛО: 5 лет население зомбировалось оккупантами (видео)

По словам министра, информационная война со стороны РФ против Украины началась еще до 2014 года.

Министр обороны Андрей Загороднюк объясняет результаты соцопроса жителей ОРДЛО, обнародованного "Зеркалом недели", постоянным информационным воздействием оккупантов на население этих территорий.

Об этом Загороднюк сказал в эфире "ТСН. Тиждень" на канале "1+1".

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"Я не знаю методики, по которой проводилось это исследование. Но могу сказать, что действительно население там находится под постоянным информационным воздействием. И мы имеем этот эффект", - отметил министр.

"В течение 5 лет там населения зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и т.д.", - сказал Загороднюк.

По словам министра, информационная война со стороны РФ против Украины началась еще до 2014 года.

Он также отметил, что Украина имеет планы по усилению своих возможностей относительно информационных войн.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что пока не понятна обоснованность информации, полученной в результате опроса жителей ОРДЛО, который был обнародован "Зеркалом недели", однако показанные там тенденции нужно иметь в виду при наработке решений.

В субботу были опубликованы данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" 7-31 октября на территории ОРДЛО.

Согласно данным опроса, наибольшим доверием у жителей ОРДЛО пользуется президент РФ Владимир Путин - 11,2% опрошенных, на втором месте (9,1%) - российский пропагандист Владимир Соловьев. 6,7% назвали российскую журналистку-пропагандистску Ольгу Скабееву, 4,1% - убитого экс-лидера донецких боевиков Александра Захарченко, 2,9% - нынешнего главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина.

Согласно данным исследования, 57,8% жителей временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины, при этом 41,6% жителей ОРДЛО имеют паспорта ДНР/ЛНР (34,8%) или России (6,8%) .

50,9% жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России, 13,4% - "частью России, но с особым статусом".

По мнению жителей оккупированных территории Луганской и Донецкой областей, за конфликт на востоке Украины в большей степени ответственна украинская власть после Майдана и местные активисты, а также США, 63,6% опрошенных считают, что восстанавливать Донбасс нужно за счет Украины. Также большинство опрошенных считает, что действия России в Крыму - "законная защита русскоязычных граждан".

Кроме того, жители ОРДЛО против участия украинских партий в местных выборах и допускают, что на местных выборах кандидатами в органы власти могут быть граждане других стран.