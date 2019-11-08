Ожоги, множественные ранения, переломы: в больнице умер тяжелораненый на Донбассе боец (фото)
Врачам не удалось спасти жизнь бойца 92-й бригады ВСУ Геннадия Моторина, получившего 7 ноября серьезные ранения.
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Об этом сообщается на странице бригады в Facebook. "Вчера, 7 ноября, коварно и нагло оккупанты обстреляли наших бойцов в момент, когда те выгружали древесину возле ВОПа. Ракета ПТУР среди бела дня, около 12:20, попала точно в "УРАЛ", у которого и работали побратимы. Один из них - Герман Бродников сразу погиб, еще трое ребят получили многочисленные ранения. Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин", - говорится в сообщении.
"Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей - он был самым тяжелым из раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако - нет. Сегодня утром сердце еще одного нашего Героя перестало биться", - добавили в 92-й бригаде.
Геннадию было 37 лет. На службу пришел в феврале 2019 года. Родом боец из города Краматорск.
Как сообщалось, 7 ноября в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб боец инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко 23-летний Герман Бродников.