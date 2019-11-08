Попала ракета: появились подробности гибели военного на Донбассе 7 ноября

Погибшему бойцу было всего 23 года.

7 ноября в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб боец инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко 23-летний Герман Бродников.

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Об этом говорится в сообщении на странице 92-й бригады в Facebook. Бродников вместе с другими военными выполняли задачи по обеспечению лесом-кругляком своего подразделения. Во время выгрузки древесины боевики осуществили два выстрела из противотанковой управляемой ракеты.

"Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, возле которой и работали защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года. В ряды 92 ОМБр парень пришел в 2016 году", - говорится в сообщении.

Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из них в тяжелом состоянии.

Как сообщал штаб ООС, 7 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре получили ранения.