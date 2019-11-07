Дипломаты: разведение в Золотом и Петровском - условие встречи в "нормандском формате"

Американские и французские послы надеются на то, что завтра разведение сил и средств произойдет и в Петровском.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Вильям Тейлор и посол Франции в Украине Этьен де Пoнсен подтвердили, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском является одним из условий предстоящей встречи лидеров стран «нормандского формата».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время брифинга в рамках визита в район разведения.

По словам Тейлора, украинская власть выполнила свои обязательства для того, чтобы во время встречи с россиянами требовать от них выполнения своей части договора.

«Это разведение - часть подготовки к предстоящей встрече (в «нормандском формате» - УНИАН)», - заявил он.

Как отметил посол США, важно, чтобы после того, как военные уйдут из зоны разведения, туда «зашли» украинские полицейские и нацгвардейцы.

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«Очень важно, чтобы это разведение войск все же произошло, потому что оно является одним из условий встречи в «нормандском формате», - сказал де Пoнсен.

Он также подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон делает все возможное для того, чтобы встреча в «нормандском формате» состоялась как можно быстрее в Париже, и планирует дальше обсуждать этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Этот конфликт продолжается слишком долго, и сейчас уже пришло время для мира и мирных переговоров», - подчеркнул он.

В свою очередь, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заметила, что во время сегодняшнего визита послы увидели, какие усилия вкладываются в разведение, и надеются, что завтра разведение сил и средств произойдет и в Петровском.

Как сказала посол Великобритании Мелинда Симмонс, Великобритания и в дальнейшем продолжит оказывать украинской власти и населению необходимую помощь, а визит в район разведения поможет понять, какая именно и сколько помощи необходимо.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что мероприятия по разведению войск в Золотом завершены, эта территория абсолютно безопасна и находится под контролем МВД Украины.

3 ноября там начался процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны.