За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных
12:42, 05 мая 2015Война
204 0
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военных получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеБоевики за вечер 27 раз обстреляли силы АТО - пресс-центр
По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, трое получили ранения.
Напомним, вчера в пресс-центре АТО сообщили, что боевики 17 раз нарушили режим соблюдения прекращения огня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter