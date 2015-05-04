Боевики 17 раз нарушили режим соблюдения прекращения огня – пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

Как отмечается в сообщении, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим соблюдения прекращения огня, продолжали вооруженные провокации, вели обстрелы позиций наших войск.

В Донецкой области преступники 5 раз вели огонь по украинским позициям с минометов калибром 120 миллиметров в районе населенных пунктов Химик, Каменка, Павлополь, Пески, в очередной раз грубо нарушая Минские соглашения. Обстрелам с артиллерийских систем калибра 122 миллиметра были подвергнуты силы АТО в районе населенных пунктов Водяное, Пески и Опытное. Кроме того, вблизи населенного пункта Опытное бандиты обстреливали украинские позиции из танка.

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Также бандформирования открывали огонь по украинской армии недалеко от населенного пункта Широкино с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области в указанный период огонь по позициям украинских войск не открывался.

Обстрелов населенных пунктов также не произошло, подчеркивается в сообщении.